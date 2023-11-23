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حفلات وفعاليات متنوعة لزوار الأسبوع السوداني في موسم الرياض

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
حفلات وفعاليات متنوعة لزوار الأسبوع السوداني في موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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يعيش زوار موسم الرياض 2023، أجواء ممتعة ضمن فعاليات وعروض الأسبوع السوداني المقامة في حديقة السويدي، إحدى المناطق الترفيهية للموسم، والتي تستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، وسط ما تشهده ليالي العاصمة الرياض من طقس خلاب وحفلات تجذب محبي تلك الأجواء وتزيد من متعتهم.


وتشمل فعاليات وعروض الأسبوع السوداني حفلات غنائية لأشهر الفنانين السودانيين الذين يطربون جمهورهم بأجمل الأغاني التراثية مع تمايل وتصفيق الزوار على أنغامها، إلى جانب العروض الاستعراضية السيارة في أركان الحديقة.

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كما تضم فعاليات الأسبوع السوداني تجارب ترفيهية عديدة، منها تعرف زوار موسم الرياض على أشهى الأكلات التقليدية، وأسماء وعادات اللبس في الثقافة السودانية وسط عيش تجربة التسوق للأزياء الشعبية، فيما يتمتع الأهالي وأطفالهم بالخيارات الترفيهية في الحديقة من ألعاب حماسية وتجارب تفاعلية كتجربة واحة الألوان، والألعاب الكرنفالية، ومغامرات أخرى.

ومن فعاليات الأسبوع السوداني الجاذبة للزوار في منطقة حديقة السويدي، المجسم السوداني الذي يضم مجموعة من اللوحات التي تعكس ثقافة وعادات وتاريخ هذا البلد العريق على مساحة تصل إلى 27 م2، حيث يتاح التقاط الصور التذكارية مع المجسم.


ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time بالعديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة حديقة السويدي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .

 

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