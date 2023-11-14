حقيقة إقالة تشافي من تدريب برشلونة

أوضح البرتغالي ديكو المدير الرياضي بنادي برشلونة الإسباني، حقيقة نية إدارة خوان لابورتا إقالة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول.

وعانى البارشا في آخر 4 مباريات على المستوى الفني في بطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا حيث خسر مرتين أمام كل من ريال مدريد في الليجا وفريق شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، بينما فاز على فريقي ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس.

وردد البعض أن تشافي قد يرحل عن تدريب البارشا خلال الفترة المقبلة.

وعلق ديكو قائلًا: “ليس صحيحًا ما تردد حول إقالة تشافي، تشافي هو المدرب المثالي للفريق”.

برشلونة ضد شاختار

وفي يوم الثلاثاء الماضي، هاجم المدرب تشافي، لاعبي فريق برشلونة وذلك بعد الخسارة بهدف دون رد أمام شاختار دونيتسك في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي عقب الخسارة من شاختار: “أين كانت عقول لاعبي فريقي في المباراة؟، لا يزال التأهل بأيدينا ولست قلقًا بشأن المباراة ضد بورتو البرتغالي”.

وفي مباراة البارشا ضد شاختار، كان اللاعب دانيلو سيكان سجل الهدف الوحيد لنادي شاختار في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني من مباراة شاختار ضد البارشا لم يتمكن الفريق الكتالوني من تسجيل أي أهداف، لتنتهي مباراة شاختار ضد برشلونة، بفوز شاختار بهدف دون رد.