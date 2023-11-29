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الأمر كان أثار جدلًا في الساعات الماضية

حقيقة اختيار كريستيانو رونالدو لحكم ديربي الهلال والنصر

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
حقيقة اختيار كريستيانو رونالدو لحكم ديربي الهلال والنصر
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد حول اختيار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحكم ديربي الهلال والنصر بعد غد الجمعة في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.

وكانت صحيفة EL HERALDO الكولومبية قالت إن رونالدو طالب باستقطاب الحكم الكولومبي فيلمار رولدان لتحكم ديربي الهلال والنصر.

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الإعلامي الرياضي محمد القاعود في هيئة الإذاعة البريطانية قال عبر حسابه في منصة “إكس”: “مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم نفى جملة وتفصيلًا، ما جاء في أحد المواقع الكولومبية حول اختيار رونالدو لحكم ديربي الهلال والنصر يوم الجمعة”.

إصابة كريستيانو رونالدو

جدير بالذكر أن رونالدو كان تعرض لإصابة في الرقبة في مباراة النصر وبيرسيبوليس الإيراني مساء أول أمس الاثنين في دوري أبطال آسيا.

خبر رونالدو في صحيفة كولومبية

وتُشير التقارير إلى أن إصابة النجم البرتغالي لن تمنعه من المشاركة في مباراة الهلال مساء يوم الجمعة المقبل.

وقال رونالدو بعد تعادل النصر مع نادي بيرسيبوليس عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “سعيد بالتأهل في صدارة مجموعتنا، وأننا حققنا 20 مباراة دون هزيمة.. إنه عمل جماعي رائع”.

الحكم الكولومبي فيلمار رولدان
الحكم الكولومبي فيلمار رولدان

وكان كريستيانو رونالدو قد شارك كأساسي في مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني بالأمس، قبل أن يتعرض لإصابة في الرقبة؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 78، دون أن يجلس على مقاعد البدلاء.

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