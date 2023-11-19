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حقيقة رغبة ريال مدريد في بقاء أنشيلوتي

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
حقيقة رغبة ريال مدريد في بقاء أنشيلوتي
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الجدل على مستقبل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

غموض مستقبل أنشيلوتي

وأكدت تقارير أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يرغب في استمرار أنشيلوتي، وعرض عليه التجديد لموسمين مقبلين، ولكن صحيفة “ماركا” الإسبانية، أوضحت أنه لم يحدث أي نقاش في النادي بشأن مستقبل المدرب.

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أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

وأضافت “ماركا”: “إدارة ريال مدريد ترى أنشيلوتي أفضل خيار، لكن مصيره ليس محل نقاش في الوقت الحالي، إلا إذا صرح المدرب الإيطالي بأن مستقبله خارج البرنابيو، وهو شيء لن يحدث”.

وتابعت: “التفكير داخل مجلس إدارة ريال مدريد أن المدرب الإيطالي أفضل شخص لمواصلة قيادة المرينغي لمدة موسم أو موسمين على الأقل، لكن حتى هذه اللحظة لم يُقدَّم أي عرض للمدرب الإيطالي بشأن التجديد”.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

الريال لم يُقدم عرضًا رسميًا

وواصل الصحيفة الإسبانية تقريرها: “تحويل رغبة إدارة ريال مدريد إلى عرض رسمي لا يعد أمرًا ضروريًا في الوقت الحالي، لا سيما أن كلا من بيريز وأنشيلوتي يعرف ما يريده الطرف الآخر”.

وأردفت: “سيتعين علينا الانتظار لمعرفة إذا كان ريال مدريد سيقدم عرضًا جديدًا للمدرب الإيطالي، لكن هذا الانتظار لن يطول، حيث يدرك مسؤولو الريال أنه لا يمكن تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم لاتخاذ القرارات”.

وجاء في ختام التقرير: “لقد انتظرت الإدارة حتى نهاية الموسم في السنوات الأخيرة لمناقشة مصير المدرب، لكن العلاقة مع المدير الفني الإيطالي الآن أصبحت مختلفة”.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

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