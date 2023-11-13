حقيقية سماع تطبيقات الهاتف للأصوات وإظهار ما يتحدث به المستخدمون

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رد الخبير التقني عبدالله السبع على ما يتداوله البعض بشأن استماع بعض التطبيقات للأصوات ومعرفة ما يتحدث عنه المستخدمون.
وقال السبع خلال لقاء مع قناة “السعودية”: سابقًا كانت منصات التواصل الاجتماعي، عندما تدخل عليها وتبحث عن معلومات معينة كانت تأخذ هذه المعلومات وتسلمها لجهات إعلانية لتطلع لك الإعلانات.
وتابع: مثال ذلك، سابقًا إذا دخلت جوجل وكتبت “الرياض”، أي منصة أخرى ستدخل لها ستظهر لك إعلانات خاصة بالرياض من مطاعم وفنادق ومقاهٍ وغيرها.
واستطرد: وما يخص الصوت، كان هناك منصات معينة جدًّا بسيطة كان مذكور عنها أنها تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال الصوت، وهذه منصات معروفة وهناك دراسات مثبتة عنها، وهناك منصات لا تفعل ذلك.
واستكمل: شركات صناعة الهواتف الذكية أعطت خيارات خصوصية لتحد من قدرة منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى بيانات المستخدم، وصار هناك زيادة لخصوصية المستخدمين.