مراد باتنا يواصل التألق مع الفتح حكام مباراتي الهلال ضد التعاون والاتحاد مع أبها محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة تتجاوز مليار دولار الدبابات الإسرائيلية تحاصر 4 مستشفيات وسط غزة توافد قادة الدول المشاركين في القمة السعودية الإفريقية على مقر انعقادها الفوز شعار الهلال ضد التعاون في ملعب الدرة كريستيان تيو يقترب من مغادرة الفتح استبعاد السكر والحلويات بالكامل قد يؤدي للوفاة رياض محرز يخطف صدارة قائمة صناعة الأهداف
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي الهلال ضد التعاون، والاتحاد مع أبها، في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
ويدير طاقم تحكيم سلفادوري بقيادة إيفان بارتون مباراة الهلال ضد التعاون، ويساعده ديفيد موران وهنري بوبيرو، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، والمكسيكي إريك ميراندا حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فيصل القحطاني.
وقبل مباراة الهلال ضد التعاون التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي، يتواجد الزعيم في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.
ويتولى طاقم تحكيم بيروفي بقيادة كيفن أورتيغا، قيادة مباراة الاتحاد وأبها اليوم، ويساعده مايكل أور وخيسوس سانشيز، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، وديغو هارو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة قبل مباراة اليوم، فيما يقع أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.