أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي الهلال ضد التعاون، والاتحاد مع أبها، في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

سلفادوري يقود مباراة الهلال ضد التعاون

ويدير طاقم تحكيم سلفادوري بقيادة إيفان بارتون مباراة الهلال ضد التعاون، ويساعده ديفيد موران وهنري بوبيرو، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، والمكسيكي إريك ميراندا حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فيصل القحطاني.

وقبل مباراة الهلال ضد التعاون التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي، يتواجد الزعيم في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

طاقم بيروفي لمباراة الاتحاد وأبها

ويتولى طاقم تحكيم بيروفي بقيادة كيفن أورتيغا، قيادة مباراة الاتحاد وأبها اليوم، ويساعده مايكل أور وخيسوس سانشيز، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، وديغو هارو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة قبل مباراة اليوم، فيما يقع أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.