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ضمن منافسات الجولة الـ13

حكام مباراتي الهلال ضد التعاون والاتحاد مع أبها

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
حكام مباراتي الهلال ضد التعاون والاتحاد مع أبها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي الهلال ضد التعاون، والاتحاد مع أبها، في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

سلفادوري يقود مباراة الهلال ضد التعاون

ويدير طاقم تحكيم سلفادوري بقيادة إيفان بارتون مباراة الهلال ضد التعاون، ويساعده ديفيد موران وهنري بوبيرو، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، والمكسيكي إريك ميراندا حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فيصل القحطاني.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة الهلال ضد التعاون التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي، يتواجد الزعيم في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

طاقم بيروفي لمباراة الاتحاد وأبها

ويتولى طاقم تحكيم بيروفي بقيادة كيفن أورتيغا، قيادة مباراة الاتحاد وأبها اليوم، ويساعده مايكل أور وخيسوس سانشيز، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، وديغو هارو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة قبل مباراة اليوم، فيما يقع أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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