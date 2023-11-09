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في افتتاح منافسات الجولة الـ13

حكام مباريات اليوم بدوري روشن السعودي

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
حكام مباريات اليوم بدوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الخليج والطائي بدوري روشن السعودي، للحكم عبدالرحمن السلطان، ويساعده سعيد آل مهدي وحسن آل سلام، الحكم الرابع عبدالله العويدان، حكم الفيديو محمد الهويش ويساعده أحمد ودعاني.

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ومن المقرر أن يُدير ممدوح  آل شهدان مباراة الرائد ضد الشباب، ويساعده فهد العمري وعيسى الخيبري، والحكم الرابع محمد الحربي، وسيكون سلطان العكيري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد المطرودي.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ويتولى عبدالله الشهري إدارة مباراة الرياض والفتح في دوري روشن السعودي، ويساعده أحمد العتيق ومؤيد المسجن، وعبدالله الحربي حكمًا رابعًا، وعبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

ويقود طاقم أرجنتيني بقيادة ليناردو راي مباراة ضمك ضد الأهلي، ويساعده ماكسيميليانو ديل يسو وسيباستيان رانييري، والحكم الرابع أحمد الرميخاني، وهيكتور باليتا حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده ياسر السلطان.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ32 نقطة، ثم النصر بـ28 نقطة، يليه التعاون والأهلي 25 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة، والاتحاد والاتفاق بـ21 نقطة.

ويتواجد الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ثم الفيحاء بـ15 نقطة بالتساوي مع الشباب، ثم ضمك بـ14 نقطة، يليه أبها بـ13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الطائي والرياض، ثم الخليج بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد الترتيب بـ6 نقاط.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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