حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ12 بدوري روشن

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويتولى محمد الحربي مسؤولية إدارة مباراة الحزم ضد الوحدة في دوري روشن، ويساعده محمد العرمطي وعماد عسكر، الحكم الرابع سلطان العكيري، وحكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويساعده سعيد آل مهدي.

وأسندت اللجنة مسؤولية إدارة مباراة التعاون ضد ضمك للحكم عبدالصمد بكري، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع محمد الدقاش، ورائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مفرح آل حسن.

ويدير طاقم تحكيم برازيلي بقيادة رامون أباتي مباراة الأهلي ضد الرياض، ويساعده رافائيل ألفيس وفابريسيو فيلارينهو، محمد الغامدي حكمًا رابعًا، رودريجو سا حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد وزي.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ32 نقطة، ثم النصر بـ28 نقطة، يليه التعاون 24 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة، الأهلي بـ22 نقطة، والاتحاد والاتفاق بـ21 نقطة.

ويتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الشباب، ثم ضمك، الوحدة وأبها بـ13 نقطة، يليه الطائي والرياض بـ11 نقطة، ثم الخليج بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد الترتيب بـ6 نقاط.