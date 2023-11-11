حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الفيحاء والاتفاق، للحكم شكري الحنفوش، ويساعده محمد العبكري وعبدالعزيز البريه، والحكم الرابع خالد الأحمري، وحكم الفيديو محمد البريدي، ويساعده خلف الشمري.
ويدير طاقم نيوزيلندي بقيادة ماثيو كونجير، مباراة الأخدود والحزم بدوري روشن، ويساعده مارك رول وإدوارد كوك، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا، سيرجي إيفانوف حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عمر الجمل.
ويقود طاقم مكسيكي بقيادة فيرناندو غيريرو، مباراة الوحدة والنصر، ويساعده كريستيان كيابيك وريكاردو إسبينوزا، الحكم الرابع رائد الزهراني، وحكم الفيديو إريك ميراندا، ويساعده عبدالرحيم الشمري.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ28 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، ثم وبفارق نقطتين عن الاتحاد والفتح.
ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الوحدة 16 نقطة، يليه ضمك برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والشباب، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، يليه الرائد 9 نقاط، ثم الأخدود والحزم بـ7 نقاط.