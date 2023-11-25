حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويدير الإيطالي فابيو ماريسكا مباراة الحزم ضد الهلال، ويساعده دانييلي أمبريال وماركو بريسمس، والحكم الرابع عبدالله العويدان، حكم الفيديو دانييلي دوفيري، ويساعده محمد العبكيري.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الفتح ضد الفيحاء للحكم فريح الجلعود، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومفرح آل حسن، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

ويقود أحمد الرميخاني مباراة ضمك وأبها، ويساعده فيصل القحطاني وأحمد العتيق، سلطان العكيري حكمًا رابعًا، وحكم تقنية الفيديو، سامي الجريس، ويساعده محمد الشهري.

ويتولى محمد البريدي، إدارة مباراة الوحدة ضد الخليج في دوري روشن، ويساعده بدر الشمراني وأحمد ودعاني، وسيكون مشعل الشهري حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو عبدالله الحربي، ويساعده حسن آل سلام.

حكام مباراة الأهلي والشباب بدوري روشن

ويدير الغواتيمالي ماريو إسكوبار، مباراة الأهلي والشباب، ويُساعده مواطنه خوان تيباز والكوستاريكي وليام أريتا، الحكم الرابع محمد الغامدي، الإكوادوري كارلوس أورب حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.