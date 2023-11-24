حكام مباريات اليوم في دوري روشن السعودي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباريات في افتتاح منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويدير طاقم مجري بقيادة تاماس بوجنار، مباراة الاتفاق ضد الاتحاد، ويساعده بالاز بوزاس وبيتر كوبور، وممدوح آل شهدان حكمًا رابعًا، استفان فاد حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده ياسر السلطان.

ويقود شكري الحنفوش مباراة التعاون والرياض بدوري روشن السعودي، ويساعده علي العلي ومحمد العرمطي، وسيكون محمد أبوشقارة حكمًا رابعًا، ماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بليغ آل رمضان.

ويتولى عبدالصمد بكري، مهمة إدارة مباراة الطائي ضد الرائد، ويساعده محمد الحنفوش وعماد عسكر، وأحمد البركاتي حكمًا رابعًا، وسيكون رائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة النصر والأخدود بدوري روشن السعودي للحكم فيصل البلوي، ويساعده عمر الجمل وهشام الرفاعي، محمد الدقاش حكمًا رابعًا، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة اليوم، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ22 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.