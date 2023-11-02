حكم بالبراءة يُدخل الفنان صبري عبدالمنعم المستشفى

أُصيب الفنان المصري صبري عبدالمنعم بصدمة شديدة فور سماعه بخبر براءة المتهمين بالنصب عليه؛ ما أدى إلى حدوث مضاعفات في حالته الصحية، ونُقل على الفور إلى أحد المستشفيات الكبرى.

وقال صبري عبدالمنعم: إنه تلقى خبر براءة المتهمين كالصاعقة، فشعر بمضاعفات في صحته، نُقل على إثرها الى أحد المستشفيات، حيث أسعفه الأطباء، وخضع لبعض الفحوص والتحاليل الطبية، وبعد ظهور النتائج بساعات، واطمئنان الأطباء على صحته، سمحوا له بالعودة إلى منزله.

حكم بالبراءة

وكانت محكمة مستأنف المقطم، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قد قضت في 31 أكتوبر الماضي، ببراءة كل المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم، وذلك بعد التأكد من ثبوت صحة العقود والتوكيلات التي قدّمها المتهمون.

ويأتي ذلك، بعد أن قضت محكمة جنح المقطم، بمحكمة جنوب القاهرة، بالحبس عامين لـ8 متهمين، بالنصب على صبري عبدالمنعم، في مليون و900 ألف جنيه، حيث قال الفنان خلال التحقيقات: إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعد تحرير العقود هربوا من دون دفع مبلغ البيع المتفق عليه.

من هو صبري عبدالمنعم؟

صبري عبدالمنعم من مواليد 23 يوليو 1945، حصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل الفني خلال السبعينيات.

شارك فيما يزيد على 525 عملًا فنيًّا، واعتبر أكثر من شارك في مسلسلات في تاريخ الدراما المصرية بما يزيد عن 300 مسلسل تلفزيوني، وأكثر من 140 فيلمًا سينمائيًّا.

من أشهر أعماله التلفزيونية رأفت الهجان، وحديث الصباح والمساء، وسوق العصر، وأوبرا عايدة، والشهد والدموع، وأبواب المدينة.

الفنان المصري متزوج من سهير ابنة الفنان الكبير الراحل عبدالمنعم إبراهيم، ولديه منها ولد وبنت.