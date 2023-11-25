Icon

اتهامات متبادلة بشأن تعطيل تبادل الأسرى تهدد الهدنة في غزة Icon تشكيلة مباراة الأهلي والشباب Icon حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى وإسرائيل تهدد Icon نيوكاسل يقسو على تشيلسي برباعية Icon حساب المواطن: 3 إجراءات لحل مشكلة تغيير الجوال Icon الهلال يُمطر شباك الحزم بـ 9 أهداف ويواصل انفراده بالصدارة Icon قبول طلب تقييم الإعاقة شرط التقديم على الإعانة المالية Icon 75 مليون دولار خسائر منصة إكس بنهاية عام 2023 Icon مهرجان الوليمة يناقش استدامة الطعام وسبل دعم الأمن الغذائي Icon خبر سار لـ النصر قبل مواجهة الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى وإسرائيل تهدد

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى وإسرائيل تهدد
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت حركة حماس تأجيل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى بسبب عدم التزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية وفق اتفاق الهدنة المؤقت.

وقالت حماس إنها قررت “تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.

قد يهمّك أيضاً
برنامج الاستقطاب يُغضب جماهير الاتحاد والأهلي

برنامج الاستقطاب يُغضب جماهير الاتحاد والأهلي

20 وظيفة شاغرة بفروع شركة ساماكو

20 وظيفة شاغرة بفروع شركة ساماكو

إسرائيل تهدد

من جانبها هددت إسرائيل باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الليلة حيث منحت حماس مهلة حتى منتصف الليل وإلا عادت العمليات العسكرية.

وكان من المقرر أن تفرج حماس عن 13 إسرائيليًا اليوم مقابل إطلاق سراح 39 سجينًا فلسطينيًا، على الرغم من أن التقديرات الأولية تحدثت عن أن الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، تضم 42 أسيرًا فلسطينيًا، مقابل 14 أسيرًا إسرائيليًا.

واشترطت حماس مراعاة الأقدمية في إطلاق سراح الأسرى لدى إسرائيل لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا البند ما أثار غضب رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدورة فارس الذي قال إن “هناك استياءً كبيرًا لدى الفصائل من التلاعب بلوائح الأسرى”.

المرحلة الأولى

وكانت المرحلة الأولى تضمنت تسليم 24 أسيرًا لدى حركة حماس منهم 13 من مزدوجي الجنسية و10 تايلانديين وفلبيني واحد، فيما أطلقت إسرائيل سراح ما مجموعه 39 معتقلًا فلسطينيًا في صفقة تبادل الأسرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟
العالم

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟

العالم
وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
حصاد اليوم

وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

حصاد اليوم
فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة...

أخبار رئيسية
4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد
السعودية اليوم

4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد

السعودية اليوم
تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك
السعودية اليوم

تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك

السعودية اليوم
البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من القنبلة الملقاة على اليابان
العالم

البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24...

العالم
فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف...

أخبار رئيسية
العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس
السوق

العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية...

السوق