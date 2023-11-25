حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى وإسرائيل تهدد

أعلنت حركة حماس تأجيل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى بسبب عدم التزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية وفق اتفاق الهدنة المؤقت.

وقالت حماس إنها قررت “تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.

إسرائيل تهدد

من جانبها هددت إسرائيل باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الليلة حيث منحت حماس مهلة حتى منتصف الليل وإلا عادت العمليات العسكرية.

وكان من المقرر أن تفرج حماس عن 13 إسرائيليًا اليوم مقابل إطلاق سراح 39 سجينًا فلسطينيًا، على الرغم من أن التقديرات الأولية تحدثت عن أن الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، تضم 42 أسيرًا فلسطينيًا، مقابل 14 أسيرًا إسرائيليًا.

واشترطت حماس مراعاة الأقدمية في إطلاق سراح الأسرى لدى إسرائيل لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا البند ما أثار غضب رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدورة فارس الذي قال إن “هناك استياءً كبيرًا لدى الفصائل من التلاعب بلوائح الأسرى”.

المرحلة الأولى

وكانت المرحلة الأولى تضمنت تسليم 24 أسيرًا لدى حركة حماس منهم 13 من مزدوجي الجنسية و10 تايلانديين وفلبيني واحد، فيما أطلقت إسرائيل سراح ما مجموعه 39 معتقلًا فلسطينيًا في صفقة تبادل الأسرى.