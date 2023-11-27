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في دوري أبطال آسيا 2023

حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن تشكيلة العميد لمواجهة فريق أجمك الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

تشكيل الاتحاد

وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “عبدالله المعيوف، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، فابينيو، صالح العمري، فيليبي جوتا، حمدالله وبنزيما”.

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وقبل مواجهة أجمك، كان الاتحاد تعادل مع نادي الاتفاق بنتيجة 1-1 في الجولة الـ14 من دوري روشن، في الظهور الأول للمدرب جاياردو.

وسجل النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، الهدف الأول لفارس الدهناء في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني، نجح المغربي حمدالله في إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ54.

الاتحاد ضد أولماليك - 1 - نادي الاتحاد

لقاء الجولة الأولى

جدير بالذكر أن العميد كان فاز على أجمك في جدة في الجولة الأولى بثلاثية دون رد، أحرزها كل من هارون كمارا هدفًا والبرازيلي رومارينيو هدفين.

 

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