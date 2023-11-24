Icon

الرائد يسجل ثنائية في الطائي بالشوط الأول Icon النصر يتقدم على الأخدود بهدف في الشوط الأول Icon وظائف شاغرة في فروع شركة KPMG Icon حمدالله يسجل الهدف رقم 750 لـ الاتحاد Icon وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد Icon إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon بيراميدز يهزم مازيمبي بصعوبة في دوري أبطال إفريقيا Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 5 مدن Icon موعد اختبار القدرة المعرفية الورقي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري روشن

حمدالله يسجل الهدف رقم 750 لـ الاتحاد

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
حمدالله يسجل الهدف رقم 750 لـ الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف رقم 750 لـ الاتحاد في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما سجل اليوم في شباك نادي الاتفاق في الجولة الـ14 من دوري روشن.

هدف مميز لـ حمدالله

ويتفوق الهلال برصيد 888 هدفًا والنصر برصيد 778 هدفًا على العميد الذي سجل اليوم 750 هدفًا.

قد يهمّك أيضاً
ماسك: أرباح إكس ستذهب لمستشفيات إسرائيل والهلال الأحمر بغزة

ماسك: أرباح إكس ستذهب لمستشفيات إسرائيل والهلال الأحمر بغزة

تنبيه لـ4 مناطق: أمطار وسيول وصواعق رعدية

تنبيه لـ4 مناطق: أمطار وسيول وصواعق رعدية

وشهدت مباراة الاتحاد والاتفاق الظهور الأول للمدرب الجديد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تولى تدريب العميد خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

الاتحاد ضد الاتفاق - دوري روشن

وسجل النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، الهدف الأول لفارس الدهناء في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني، نجح المغربي حمدالله في إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ54.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد 25 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الاتفاق 23 نقطة في المركز السابع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد
الرياضة

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد

الرياضة
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
آخر الاخبار

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

آخر الاخبار
المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية
السعودية اليوم

المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء أمور: أسبوع ميت علقوا الدراسة!
السعودية اليوم

تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء...

السعودية اليوم
برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو
الرياضة

برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي...

الرياضة
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
أمطار ديمية على الشرقية فجرًا
السعودية اليوم

أمطار ديمية على الشرقية فجرًا

السعودية اليوم
هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟
حساب المواطن

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب...

حساب المواطن