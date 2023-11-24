حمدالله يسجل الهدف رقم 750 لـ الاتحاد

نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف رقم 750 لـ الاتحاد في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما سجل اليوم في شباك نادي الاتفاق في الجولة الـ14 من دوري روشن.

هدف مميز لـ حمدالله

ويتفوق الهلال برصيد 888 هدفًا والنصر برصيد 778 هدفًا على العميد الذي سجل اليوم 750 هدفًا.

وشهدت مباراة الاتحاد والاتفاق الظهور الأول للمدرب الجديد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تولى تدريب العميد خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

وسجل النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، الهدف الأول لفارس الدهناء في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني، نجح المغربي حمدالله في إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ54.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد 25 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الاتفاق 23 نقطة في المركز السابع.