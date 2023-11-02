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ضمن منافسات دوري روشن

حمدالله يسعى لمواصلة تألقه ضد الشباب

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
حمدالله يسعى لمواصلة تألقه ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يأمل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواصلة تألقه خلال مواجهات الشباب، وقيادة العميد لتحقيق الفوز غدًا.

حمدالله يطمح لهز الشباك

واعتاد عبدالرزاق حمدالله على التألق أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في هز شباكه 6 مرات خلال 7 مواجهات.

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حمدالله - الاتحاد والشباب

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، هو أكثر فريق نجح حمدالله في تسجيل أهداف أمامه من بين أندية الرياض، ما يُحفزه لمواصلة التألق والتسجيل في شباكه مجددًا خلال مواجهة الغد.

ولم يُقدم حمدالله المستوى المتوقع في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث خاض 9 مباريات، واكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط، وصناعة هدفين، ويطمح لاستعادة بريقه ومصالحة الجماهير الغاضبة من أدائه.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر spl

مباراة الشباب ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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