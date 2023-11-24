خالد بن سلمان يؤكد أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.
وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون المشتركة، كما تم بحث الجهود المبذولة حيال المستجدات الإقليمية والدولية.
وناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، وأكد سمو وزير الدفاع أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.