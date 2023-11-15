خالد بن سلمان يؤكد لنظيره الفرنسي ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمكتبه في الرياض اليوم، معالي وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

استعراض العلاقات

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية في المجالين العسكري والدفاعي.

كما بحث سمو وزير الدفاع ومعالي وزير القوات المسلحة الفرنسية أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.



وناقش الجانبان آخر التطورات في غزة ومحيطها، وأكد سمو وزير الدفاع ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحفظ أرواح الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.

كما حضره من الجانب الفرنسي سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، ومعالي رئيس مكتب الشؤون العسكرية لمعالي الوزير الفريق الركن فانسان جيرو، والمستشار الدبلوماسي لمعالي الوزير فانسان براكوني، ومستشار التصنيع لمعالي الوزير كليمان لوغوييك.