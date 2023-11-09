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ناقش الجانبان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية

خالد بن سلمان يؤكد لنظيره اليوناني ضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة  

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
خالد بن سلمان يؤكد لنظيره اليوناني ضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة  
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم في الرياض، معالي وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس ديندياس.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون في المجال العسكري والدفاعي وسُبل تعزيزه وتطويره.
كما ناقش الجانبان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات في غزة ومحيطها، مؤكدًا سموه ضرورة وقف العمليات العسكرية، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف مسار السلام.

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حضور الاستقبال

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري المكلف في سفارة المملكة العربية السعودية في أثينا العقيد الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.
كما حضره من الجانب اليوناني سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، ومستشار معالي الوزير للشؤون الدبلوماسية اليفثيريوس أنجلوبولوس، ومساعد مستشار معالي الوزير للشؤون الدبلوماسية جورجيوس ارناوتيس، والملحق العسكري بسفارة جمهورية اليونان لدى المملكة العقيد يوانيس سبايروبولوس.

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