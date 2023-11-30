خالد بن سلمان يبحث مع غروندبرغ التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، اليوم الخميس، بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه في منصة إكس : “التقيت المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ”.

حل سياسي شامل

وأضاف “استعرضنا جهود المملكة لدعم السلام وخارطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، يحقق السلام الشامل ويضمن استدامته”.