خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.