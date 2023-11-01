أبرز أرقام سيرجي سافيتش بدوري روشن خالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي WWE تتفاوض مع كريستيانو رونالدو الجهني يعتذر عن الاستمرار في رئاسة لجنة الاحتراف التأمينات تحدد موعد صرف دعم ساند وتحدد 5 شروط للأهلية سافيتش يخطف نجومية شهر أكتوبر والحسن أفضل واعد جيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر تحذير.. الهاتف المحمول يهدد خصوبة الرجال أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً
التقى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
واستعرض وزير الدفاع مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية بين البلدين، التأكيد على الشراكة الإستراتيجية الدفاعية، ودور المملكة والولايات المتحدة الريادي في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
كما بحث الأمير خالد بن سلمان وأوستن المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ورؤية البلدين في حفظ الأمن ودعم الاستقرار.
ووصل الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارةٍ رسمية، وذلك بناءً على توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وسيلتقي وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الأمريكيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.