خالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين

التقى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

شراكة إستراتيجية

واستعرض وزير الدفاع مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية بين البلدين، التأكيد على الشراكة الإستراتيجية الدفاعية، ودور المملكة والولايات المتحدة الريادي في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

كما بحث الأمير خالد بن سلمان وأوستن المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ورؤية البلدين في حفظ الأمن ودعم الاستقرار.

زيارة إلى أمريكا

ووصل الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارةٍ رسمية، وذلك بناءً على توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسيلتقي وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الأمريكيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.