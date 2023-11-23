خالد بن عايض العسيري رئيساً تنفيذياً لتجمع نجران الصحي لمدة عام

أصدر وزير الصحة، فهد الجلاجل، قرارًا يقضي بتكليف خالد بن عايض العسيري للقيام بأعمال ومهام وظيفة الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي لمدة عام.

وتضمن نص القرار “أن ذلك يأتي بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (469) وتاريخ 19/ 08/ 1443هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة، وفقًا لنظامها الأساس المرافق للقرار، والذي ينص على أنه يجوز للشركة أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى بمفردها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة شركة الصحة القابضة رقم (117910-44-101) وتاريخ 18/ 11/ 1444هـ المتضمن اعتماد تشكيل المجلس التأسيسي للقطاع الجنوبي الصحي، وإشارة إلى توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الصحة القابضة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل”.