صورة غير مسبوقة لقلب درب التبانة خالد بن عايض العسيري رئيساً تنفيذياً لتجمع نجران الصحي لمدة عام البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل العثور على ذبابة حية تطن داخل أمعاء رجل وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: السعودية ترفض التهجير القسري لسكان غزة برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد إصابة شخص إثر حريق واشتعال لحظي في الرياض لقطات لهطول الأمطار وجريان وتدفق سيل سديرة
أصدر وزير الصحة، فهد الجلاجل، قرارًا يقضي بتكليف خالد بن عايض العسيري للقيام بأعمال ومهام وظيفة الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي لمدة عام.
وتضمن نص القرار “أن ذلك يأتي بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (469) وتاريخ 19/ 08/ 1443هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة، وفقًا لنظامها الأساس المرافق للقرار، والذي ينص على أنه يجوز للشركة أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى بمفردها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة شركة الصحة القابضة رقم (117910-44-101) وتاريخ 18/ 11/ 1444هـ المتضمن اعتماد تشكيل المجلس التأسيسي للقطاع الجنوبي الصحي، وإشارة إلى توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الصحة القابضة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل”.