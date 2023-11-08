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سجّل 79,80 دولار للبرميل

خام برنت دون 80 دولارًا للمرة الأولى منذ يوليو

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
خام برنت دون 80 دولارًا للمرة الأولى منذ يوليو
المواطن - فريق التحرير

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تراجع سعر خام برنت الأربعاء إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، مع تزايد المخاوف من تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

انخفاض برنت

وانخفض برميل خام برنت القياسي العالمي لمدة وجيزة بأكثر من 2 بالمئة ليسجّل 79,80 دولار للبرميل، قبل أن يعود سعره إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل.

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في الأثناء، هبط العقد الأمريكي القياسي غرب تكساس الوسيط إلى 75,44 دولار للبرميل ليسجّل أدنى مستوى له منذ يوليو.

وأفاد محلل الأسواق لدى “أواندا” كريغ إرلام “بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ يوليو اليوم في ظل تأثير التوقعات الاقتصادية الأضعف”.

وتراجع الخام بالفعل بنسبة حوالي 4 بالمئة الثلاثاء بعد أنباء عن تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في أكتوبر إذ أثار ذلك مخاوف جديدة حيال مدى إمكان استهلاكها للطاقة.

طلب ضعيف

وأضاف إرلام بأن “التركيز ينتقل بوضوح من النقص في الإمداد إلى الطلب الضعيف، وإصرار المصارف المركزية على إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة يمكن أن يفاقم الوضع”.

كما قال وارن باترسون وإيوا مانثي، المحللان لدى آي إن جي، في مذكرة للعملاء، في إشارة إلى حالة المعروض من النفط: “من الواضح أن السوق أقل قلقًا بشأن احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط وبدلًا من ذلك تركز على العرض والطلب”.

من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام بأقل قليلًا مما كان متوقعًا في السابق، لكن الطلب سيهبط، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) الثلاثاء.

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