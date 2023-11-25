خبر سار لـ النصر قبل مواجهة الهلال

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو خبرًا سارًا، وذلك قبل مواجهة الهلال يوم الجمعة المقبلة في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

نجم النصر يعود للتدريبات

وبحسب التقارير فإن الإسباني إيمريك لابورت عاد لتدريبات أصفر الرياض بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة، حيث سيكون جاهزًا لمواجهة الهلال في الفترة المقبلة.

وبسبب إصابات لابورت المتكررة في الفترة الماضية، فكّر النصر في ضم النجم الفرنسي رفائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير المقبل.

رد فاران

وعلق النجم الفرنسي قائلًا: ” لن أنضم إلى النصر سأنهي مسيرتي إما في ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد أو فريق لانس الفرنسي الذي بدأت فيه”.

ويلعب المدافع الفرنسي صاحب الـ 30 عامًا مع فريق مانشستر يونايتد منذ صيف 2022 قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن النصر يسعى لضم العديد من الصفقات العالمية لصفوفه خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلتين.