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خبير أرصاد ينصح أصحاب العمار في القصيم والغربية

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
خبير أرصاد ينصح أصحاب العمار في القصيم والغربية
المواطن - فريق التحرير

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توقع عضو جمعية الطقس والمناخ الدكتور زياد الجهني، أن تستمر الأمطار الغزيرة على القصيم والمناطق الغربية من المملكة خلال الأيام القادمة بالتزامن مع اشتداد الحالة المطرية التي تشهدها البلاد منذ يوم أمس الاثنين.

أمطار القصيم

وقال الجهني:” أهل الغربية وأهل القصيم اللي عنده عمار أو صب خرسانة خلال الأسبوعين الجاية يتابع معنا الحالة الجوية وينتبه لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني ويغطي الأسمنت بشراع ترا الأمطار بفضل الله ” سردادي مردادي “.

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حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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