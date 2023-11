أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إطلاق ختم خاص بموسم الرياض.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس “ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات”.

ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات 🇸🇦❤️

We welcome you to Saudi with the #RiyadhSeason passport stamp 😍🇸🇦 #BigTime pic.twitter.com/bs4DYEXGZU

