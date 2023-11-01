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بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات

ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إطلاق ختم خاص بموسم الرياض.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس “ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات”.

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الهوية البصرية لشعار موسم الرياض

ويأتي شعار موسم الرياض، بشكل نابض بالحياة، يتمثل في دائرة متكاملة تعكس مفهوم السَّنة، مسلطة الضوء على 6 أشهر من السنة بألوان حيوية ويعكس حماس وتنوع التجارب الاستثنائية التي يقدمها موسم الرياض في عامه الرابع.

وانطلق موسم الرياض 2023 في 28 أكتوبر، بهوية ابتكارية وجديدة كُليًا تحت شعار Big Time، حيث تؤسس الهوية الجديدة لرؤية مُستدامة تصل بالموسم للأسواق العالمية.

فعاليات موسم الرياض

وفي وقت سابق كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن أبرز تفاصيل ومناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة، مؤكداً أن موسم الرياض في نسخته الرابعة يهدف إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لتنظيم أكثر التجارب الترفيهية تميّزًا حول العالم على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع، وسيكون لموسم الرياض في نسخته الرابعة موقعًا إلكترونيًا مطورًا بمميزات جديدة ومنصة تذاكر معتمدة بمواصفات فريدة.

 

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