خرائط الطقس تبشر بأمطار غزيرة على عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة

تشهد أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة -تشمل الطائف الآن- أمطارًا غزيرة، بحسب خرائط الطقس تمتد ـ بمشيئة الله ـ إلى العاصمة المقدسة خلال الساعات القادمة.

فيما أصدر الدفاع المدني تنبيهات بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المعنية.

أمطار المدينة وحائل

وفي وقت سابق نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم، من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.