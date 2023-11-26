Icon

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟ Icon الجبال المجاورة لـ المسجد الحرام تكتسي باللون الأخضر Icon تدخل كوليبالي قد يُفقد الهلال صفقة هجومية لصالح تشيلسي .. التفاصيل كاملة Icon توضيح هام بشأن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي Icon فوز صعب لـ الزمالك ضد أبوسليم في الكونفيدرالية Icon خسارة إيفرتون ضد مان يونايتد بثلاثية Icon 5 ملايين زائر لـ موسم الرياض في أقل من شهر Icon أغلق التعليقات في حسابه .. كيف أغضب رياض محرز جماهير الأهلي ؟ Icon مسلحون مجهولون احتجزوا ناقلة نفط إسرائيلية في خليج عدن Icon ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الـ14 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي

خسارة إيفرتون ضد مان يونايتد بثلاثية

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
خسارة إيفرتون ضد مان يونايتد بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إيفرتون ضد مان يونايتد

وسجل اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول لليونايتد في الدقيقة الثالثة بطريقة جميلة عبر ركلة خلفية مزدوجة.

قد يهمّك أيضاً
لقطات مذهلة من حفل زفاف القرن بتكلفة 50 مليون دولار

لقطات مذهلة من حفل زفاف القرن بتكلفة 50 مليون دولار

الجماهير تنتظر مشاركة أحمد حجازي

الجماهير تنتظر مشاركة أحمد حجازي

وفي الشوط الثاني، سجل فريق مانشستر يونايتد هدفين عبر كل من “ماركوس راشفورد ” و”أنتوني مارسيال” في الدقيقتين الـ 57 والـ76.

إيفرتون ضد مان يونايتد - مانشستر يونايتد

وبعد الفوز، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 24 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز الـ 19 “قبل الأخير” في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1- 1، وفوز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2- 1، وفوز برايتون على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفوز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفوز لوتون تاون على كريستال بالاس بنتيجة 2- 1، بينما فاز نيوكاسل على تشيلسي بنتيجة 4- 1، وفاز آرسنال على برينتفورد بهدف دون رد.

وفي اليوم، فاز أستون فيلا على توتنهام بنتيجة 2- 1، بينما فاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بنتيجة 3- 0.

إيفرتون ضد مان يونايتد - مانشستر يونايتد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار
هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام
السعودية اليوم

5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام

السعودية اليوم
العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية
العالم

العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية

العالم
السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية
أخبار رئيسية

السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها...

أخبار رئيسية
رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية
أخبار رئيسية

رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة...

أخبار رئيسية
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في قمة عربية تستضيفها السعودية
السعودية اليوم

عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في...

السعودية اليوم