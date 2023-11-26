خسارة إيفرتون ضد مان يونايتد بثلاثية

انتهت مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إيفرتون ضد مان يونايتد

وسجل اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول لليونايتد في الدقيقة الثالثة بطريقة جميلة عبر ركلة خلفية مزدوجة.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق مانشستر يونايتد هدفين عبر كل من “ماركوس راشفورد ” و”أنتوني مارسيال” في الدقيقتين الـ 57 والـ76.

وبعد الفوز، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 24 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز الـ 19 “قبل الأخير” في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1- 1، وفوز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2- 1، وفوز برايتون على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفوز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفوز لوتون تاون على كريستال بالاس بنتيجة 2- 1، بينما فاز نيوكاسل على تشيلسي بنتيجة 4- 1، وفاز آرسنال على برينتفورد بهدف دون رد.

وفي اليوم، فاز أستون فيلا على توتنهام بنتيجة 2- 1، بينما فاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بنتيجة 3- 0.