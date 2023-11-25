خسارة النجم ضد الترجي بثنائية

انتهت مباراة النجم ضد الترجي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بفوز نادي الترجي بنتيجة 2-0.

النجم ضد الترجي

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فريق الترجي في إحراز هدفين عبر كل من البرازيلي يان ساس وياسين مرياح في الدقيقتين الـ 61 والـ63.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الترجي 3 نقاط بينما تجمد رصيد النجم الساحلي التونسي عند صفر من النقاط.

دوري أبطال إفريقيا

وكانت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا انطلقت بداية من أمس، بفوز بيراميدز المصري على مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد، بينما فاز نادي شباب بلوزداد الجزائري على يانج أفريكان التنزاني بثلاثية دون رد.

وفي مباريات اليوم، تعادل سيمبا التنزاني مع نادي أسيك ميموزا الإيفواري بهدف لكل فريق، وفاز الترجي على النجم الساحلي بنتيجة 2-0، وفاز بترو أتلتيكو الأنجولي على الهلال السوداني بهدف دون رد، بينما يستعد الأهلي المصري لمواجهة ميدياما الغاني بعد قليل، وفي نفس التوقيت، يلعب الوداد الرياضي المغربي ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.