أعراض خطيرة لـ عضة البرد قد تنتهي بالبتر خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون! ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين الهلال يتصدر قائمة مميزة بدوري روشن رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل في إفريقيا 2023 ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم في السعودية جوتا يستعد لمغادرة الاتحاد الغطاء الجليدي في العالم بخطر رباعي الأهلي يُنافسون على الأفضل داخل إفريقيا في 2023 الشتاء يبدأ أرصاديًا 1 ديسمبر وفلكيًا 22 ديسمبر
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن خصم 10 نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون.
وأوضح النادي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة “إكس”، أن رابطة البريميرليج أبلغته بخصم النقاط بعد خرقه القواعد المالية للبريميرليج، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ينوي الاستئناف على العقوبة.
وأحالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نادي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي، بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال منافسات الموسم الرياضي 2021\ 2022.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، يوم 26 نوفمبر الجاري، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل “التوفيز”، المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 14 نقطة، إلا أنه بعد تطبيق عقوبة خصم الـ10 نقاط، سيتراجع للمركز قبل الأخير، فيما يقع مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ21 نقطة.