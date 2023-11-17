خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون!

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن خصم 10 نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون.

رابطة البريميرليج تخصم 10 نقاط

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة “إكس”، أن رابطة البريميرليج أبلغته بخصم النقاط بعد خرقه القواعد المالية للبريميرليج، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ينوي الاستئناف على العقوبة.

وأحالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نادي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي، بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال منافسات الموسم الرياضي 2021\ 2022.

إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، يوم 26 نوفمبر الجاري، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل “التوفيز”، المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 14 نقطة، إلا أنه بعد تطبيق عقوبة خصم الـ10 نقاط، سيتراجع للمركز قبل الأخير، فيما يقع مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ21 نقطة.