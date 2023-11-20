خطأ شائع يرفع مخاطر الإصابة بسرطان الجلد في الشتاء الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة البحر الأحمر الدولية تحقق رقمًا قياسيًا في تصنيف LEED الوقاية ضرورية للمحافظة على صحة الطفل في الشتاء مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة توكلنا: تغيير رقم جوال المستفيد يتم في أبشر أولاً هل الاستحمام بالماء البارد يسبب النزيف؟ سعود الطبية توضح مضاعفات إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية والعلاج لقطات لجريان وتدفق سيول الداهنة بين المجمعة وشقراء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد وانخفاض الحرارة على 8 مناطق
يحذر الأطباء، من خطأ شائع يرتكبه الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء، يمكن أن يؤدي إلى إصابتهم بسرطان الجلد.
قال الدكتور بول بانويل، المؤسس والرئيس السابق لوحدة الميلانوما وسرطان الجلد في إيست غرينستيد، لـصحيفة إكسبرس البريطانية، إننا معرضون لخطر الإصابة بسرطان الجلد خلال أشهر الشتاء، حتى عندما يكون الجو بارداً أو ملبداً بالغيوم، إذ يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر ببشرتنا.
وأضاف: ”تظل الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى ثابتة طوال العام، ويمكنها اختراق السحب والضباب، لذلك فإن إهمال وضع واقي الشمس في أشهر الشتاء قد يؤدي إلى ازدياد خطر الإصابة بسرطان الجلد”.
ومما يثير القلق أن سرطان الجلد يعتبر الآن أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، إلا أن الخبر السار هو أن الاستخدام المستمر لواقي الشمس مع عامل الحماية من الشمس يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة الخطيرة.
ويقول الدكتور بانويل: “لتحقيق أقصى قدر من الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية، يجب وضع واقي الشمس على كل شيء يتعرض للشمس، حتى فروة الرأس بشكل مستمر حتى في الأجواء الغائمة”.