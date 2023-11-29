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أملًا في حسم الصفقة بالميركاتو الصيفي

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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مازالت إدارة نادي الاتحاد، تعمل على التعاقد مع نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، بعدما فشلت في حسم الصفقة بالميركاتو الصيفي.

الاتحاد يواصل محاولاته لضم صلاح

وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضم محمد صلاح، وأكدت تقارير أن العرض وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره، ما عرقل إتمام الصفقة.

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وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع جوليان وارد، المدير الرياضي السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، الذي رحل عن قلعة أنفيلد الصيف الماضي.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وأضافت: “لعب جوليان وارد، دورًا بارزًا في ضم أليكسيس ماك أليستر الصيف، لكنه رحل عن منصبه بعد شهور قليلة من خلافته لمايكل إدواردز، ويأمل الاتحاد في الاستفادة من سحره الخاص لضم محمد صلاح في الصيف المقبل”.

وتابعت الصحيفة البريطانية: “ما يزال نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع صلاح، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بعد فشل في ضمه من صفوف ليفربول في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

محمد صلاح يتألق هذا الموسم

وخطف محمد صلاح الأنظار مع بداية الموسم الرياضي الحالي، حيث شارك في 18 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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