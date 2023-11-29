خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

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مازالت إدارة نادي الاتحاد، تعمل على التعاقد مع نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، بعدما فشلت في حسم الصفقة بالميركاتو الصيفي.
وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضم محمد صلاح، وأكدت تقارير أن العرض وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره، ما عرقل إتمام الصفقة.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع جوليان وارد، المدير الرياضي السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، الذي رحل عن قلعة أنفيلد الصيف الماضي.
وأضافت: “لعب جوليان وارد، دورًا بارزًا في ضم أليكسيس ماك أليستر الصيف، لكنه رحل عن منصبه بعد شهور قليلة من خلافته لمايكل إدواردز، ويأمل الاتحاد في الاستفادة من سحره الخاص لضم محمد صلاح في الصيف المقبل”.
وتابعت الصحيفة البريطانية: “ما يزال نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع صلاح، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بعد فشل في ضمه من صفوف ليفربول في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي”.
وخطف محمد صلاح الأنظار مع بداية الموسم الرياضي الحالي، حيث شارك في 18 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.