Icon

جدل بشأن تأجيل الديربي بين الهلال والنصر Icon خطة لإنتاج الأكسجين في المريخ Icon إنذار أحمر في جدة: أمطار غزيرة وبرد وصواعق Icon جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا Icon 12 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon التعاون يعاود تدريباته Icon السعودية تمتلك ثالث أفضل شبكة طرق في العالم Icon 6 طرق لـ التحكم بالسكري والوقاية من مضاعفاته Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة في العليان القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم

خطة لإنتاج الأكسجين في المريخ

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
خطة لإنتاج الأكسجين في المريخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طور باحثون في الصين روبوتا كيميائيًّا ذكيًّا قد يكون قادرًا على استخراج الأكسجين من الماء على سطح المريخ.

وحسب ما ذكرت مجلة “نيتشر” العلمية، فإن الروبوت المدعم بالذكاء الاصطناعي سيستخدم المواد الموجودة على الكوكب الأحمر لإنتاج محفزات تعمل على استخراج الماء وإنتاج الأكسجين.

قد يهمّك أيضاً
الشباب عينه على الفوز الـ13 ضد الرائد

الشباب عينه على الفوز الـ13 ضد الرائد

مانشيني يستبعد الدوسري من معسكر الأخضر

مانشيني يستبعد الدوسري من معسكر الأخضر

تحليل الماء

وقال فريق البحث: إن الذكاء الاصطناعي خلص إلى إمكانية تحليل الماء، المعروف وجوده على شكل جليد في أقطاب المريخ وتحت سطحه، في عملية كانت ستستغرق بحثًا بشريًّا لمدة ألفي سنة.

والدراسة أشرف عليها جون جيانغ من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، واستخدم جيانغ وفريقه آلة متنقلة بحجم الثلاجة مزودة بذراع آلية لتحليل خمس أحجار نيزكية جُمِعت من المريخ أو من الأرض.

وكان هدف الفريق هو التحقق مما إذا كانت الآلة قادرة على إنتاج محفزات مفيدة من المواد المتوفرة.

وحسب النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الروبوت نجح في تحليل الماء، وذكر الفريق أن الروبوت قد يتمكن من إنتاج الأكسجين منه مع إمكانية استخدامه في مهمة المريخ المستقبلية.

وقال آندي كوبر، الكيميائي في جامعة ليفربول البريطانية: “إذا فكرت في التحدي المتمثل في الذهاب إلى المريخ، فعليك أن تستخدم مواد محلية. لذلك أرى أن فكرة الروبوت منطقية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي
السعودية اليوم

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام...

السعودية اليوم
سعود بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود في ذمة الله
السعودية اليوم

سعود بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود...

السعودية اليوم
اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين
الرياضة

اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب...

الرياضة
واقعة غريبة لطيار أمريكي حاول إيقاف محرك طائرة في الهواء
غرائب

واقعة غريبة لطيار أمريكي حاول إيقاف محرك...

غرائب
علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية
السعودية اليوم

علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

وظائف
نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350 يومًا
الرياضة

نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350...

الرياضة
بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر
آخر الاخبار

بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر

آخر الاخبار