Icon

موعد اختبار القدرات العامة الورقي Icon خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية Icon تنبيه.. خذوا المعاطف الشتوية عند التنزه في البر Icon تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل Icon صندوق الاستثمارات العامة يقود محادثات لشراء حصة في هيومن هورايزنز للسيارات الكهربائية Icon نيوم نقطة جذب سياحية رئيسية بالشرق الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة Icon تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung Icon أرباح أرامكو تفوق كل توقعات خبراء النفط حول العالم Icon الغذاء والدواء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية لتفادي مضاعفات الأدوية Icon 4 أمور تحميك عند القيادة في الأجواء الماطرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتمكينهم من النظر في مختلف المحررات والوثائق

خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ صباحاً
خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وافق مجلس القضاء الإداري على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية في سبيل أن يُسهم ذلك في تنويع مصادر المعرفة لكوادر القضاء الإداري وتمكينهم من أدوات النظر في مختلف المحررات والوثائق، إضافة إلى كونها بوابة للاطلاع على التجارب والممارسات والبحوث القانونية الدولية وتعزِّز التفاعل القانوني مع المجتمع الدولي.

تطوير ديوان المظالم

وأوضح فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أنَّ ديوان المظالم وبفضل ما يجده القضاء الإداري في المملكة من دعم القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تطويره، يركز جُل هذا الدعم والحرص على تطوير كوادر ديوان المظالم القضائية؛ إذ هي ركيزة العمل والإنجاز في القضاء الإداري، إضافة إلى ما يقيمه ديوان المظالم من برامج التطوير المستمر للقضاة، وما تم الانتهاء منه في تأهيلهم للتعامل مع التقنية والخدمات الرقمية، يبدأ ديوان المظالم مرحلة جديدة وخطة طموحة؛ لمواكبة ما تعيشه المملكة من تنمية في مختلف المجالات.

قد يهمّك أيضاً
العاصفة سيارا تخلف 12 قتيلًا وتقطع الكهرباء عن مليون شخص

العاصفة سيارا تخلف 12 قتيلًا وتقطع الكهرباء عن مليون شخص

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه بندر: إن قلت وش لونك
السعودية اليوم

قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه...

السعودية اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن في 3 مدن

وظائف
سبب رفض هازارد للعروض السعودية والأمريكية
آخر الاخبار

سبب رفض هازارد للعروض السعودية والأمريكية

آخر الاخبار
لقطات بالأقمار الصناعية تكشف غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي
العالم

لقطات بالأقمار الصناعية تكشف غزة قبل وبعد...

العالم
نمو أرباح مجموعة تداول 14.8% إلى 102.3 مليون ريال
السوق

نمو أرباح مجموعة تداول 14.8% إلى 102.3...

السوق
فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض...

السعودية اليوم
التأمينات: مكافأة تمهير لا تؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي
أخبار رئيسية

التأمينات: مكافأة تمهير لا تؤثر في استحقاق...

أخبار رئيسية