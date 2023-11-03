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سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات

خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني أنه بإمكان المستفيد التنازل للزوجة أو العكس عن طريق المنصة.

خطوات التنازل

وتابع سكني في توضيح له عبر منصة إكس، ردًّا على استفسارات في هذا الشأن: أنه يمكن زيارة الحساب الشخصي ثم النقر على أيقونة الخدمات ثم النقر على التنازل عن الدعم السكني، علمًا بأن سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها.

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وأعلن صندوق التنمية العقارية في وقت سابق، إيداع 959 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أكتوبر 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

دعم سكني

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أكتوبر بلغ 959 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري، مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر أكتوبر 2023م بلغ أكثر من 53 مليار ريال.

أقل هامش ربح تمويلي

وأضاف ابن ماضي، أن الحل التمويلي “أقل هامش ربح تمويلي” الذي يصل إلى 2.59% يُعد فرصة تمويلية لمستفيدي “سكني” لفترة محدودة بالشراكة مع الجهات التمويلية، لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن مستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء يمكنهم الاستفادة بجانب الحل التمويلي من مزايا وحلول برنامج الدعم السكني المحدث.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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