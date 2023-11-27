رونالدو ينافس محمد كنو على جائزة الهدف الأفضل بالجولة الـ14 في دوري روشن خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية سيكو فوفانا يثير الجدل باستنشاقه شيئًا غريبًا خلال مباراة النصر والأخدود 6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بثلاثية في قاديش متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟ الجبال المجاورة لـ المسجد الحرام تكتسي باللون الأخضر تدخل كوليبالي قد يُفقد الهلال صفقة هجومية لصالح تشيلسي .. التفاصيل كاملة توضيح هام بشأن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي فوز صعب لـ الزمالك ضد أبوسليم في الكونفيدرالية
استعرض صندوق التنمية العقارية خطوات تحديث الصك المرهون للصندوق.
وقال الصندوق ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه يجب أولًا زيارة فرع صندوق التنمية العقارية لطلب خطاب تحديث الصك
ثم الدخول على موقع ناجز لتحديث الصك وبعد الانتهاء من تحديث الصك يتم طباعة الصك ومراجعة فرع صندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات في النظام.
يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.