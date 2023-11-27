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خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية
المواطن - فريق التحرير

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استعرض صندوق التنمية العقارية خطوات تحديث الصك المرهون للصندوق.

وقال الصندوق ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه يجب أولًا زيارة فرع صندوق التنمية العقارية لطلب خطاب تحديث الصك

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ثم الدخول على موقع ناجز لتحديث الصك وبعد الانتهاء من تحديث الصك يتم طباعة الصك ومراجعة فرع صندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات في النظام.

خدمات الصندوق العقاري

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

صمم دعمك

‏‎وأطلق صندوق التنمية العقارية في وقت سابق خدمة “صمم دعمك” على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين من برنامج الدعم السكني المحدث تصميم دعمهم السكني بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم التمويلية المختلفة لتملك السكن الملائم، وأتاح البرنامج مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول بما لا يزيد عن مليون ريال، كما يتيح برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري.

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