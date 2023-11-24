ترتيب الدوري السعودي بعد ثلاثية النصر ضد الأخدود خطوات تعديل البيانات الشخصية لمستفيدي الكهرباء ريمونتادا الطائي تقوده لفوز قاتل أمام الرائد رونالدو يقود النصر لفوز ثمين ضد الأخدود ويُقلص الفارق مع الهلال مراحل وخطوات تقييم شاغلي الوظائف الإدارية موعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة والقنوات الناقلة 6 أيام على دخول فصل الشتاء الهلال يفقد 5 لاعبين أمام الحزم 4 محاور رئيسية وتجارب تفاعلية في منتدى مبادرة السعودية الخضراء 4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم
أوضحت شركة الكهرباء خطوات تعديل البيانات الشخصية من خلال الموقع أو التطبيق.
وقالت الكهرباء عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن الموضوع بسيطًا ويمكن تعديل المعلومات الشخصية من الموقع أو التطبيق من خلال الصفحة الرئيسية ثم اختيار الحساب وبعدها اختيار معلوماتي الشخصية.
وفي وقت سابق أشارت الشركة ممثلة في حساب العناية بالعملاء عبر منصة إكس إلى أنه يمكن للمشترك سداد 50% من إجمالي قيمة الفاتورة حصريًّا من خلال موقع وتطبيق الكهرباء بحد أقصى مرتين في العام الميلادي.
وأضافت أنه يشترط أن يكون حساب المستفيد حسابًا سكنيًّا وموثقًا باسمه، ولتوثيق الحسابات نصحت الشركة بتحميل تطبيق الكهرباء ثم التسجيل فيه.
وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن انقطاع الخدمة بشكل آلي من خلال تطبيق الكهرباء الجديد، كما يمكن للمستفيد التحدث مباشرة مع الموظف في حال رغبته بذلك.