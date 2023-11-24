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يمكن من خلال موقع الشركة أو التطبيق

خطوات تعديل البيانات الشخصية لمستفيدي الكهرباء

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
خطوات تعديل البيانات الشخصية لمستفيدي الكهرباء
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت شركة الكهرباء خطوات تعديل البيانات الشخصية من خلال الموقع أو التطبيق.

وقالت الكهرباء عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن الموضوع بسيطًا ويمكن تعديل المعلومات الشخصية من الموقع أو التطبيق من خلال الصفحة الرئيسية ثم اختيار الحساب وبعدها اختيار معلوماتي الشخصية.

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سداد فاتورة العداد

وفي وقت سابق أشارت الشركة ممثلة في حساب العناية بالعملاء عبر منصة إكس إلى أنه يمكن للمشترك سداد 50% من إجمالي قيمة الفاتورة حصريًّا من خلال موقع وتطبيق الكهرباء بحد أقصى مرتين في العام الميلادي.

وأضافت أنه يشترط أن يكون حساب المستفيد حسابًا سكنيًّا وموثقًا باسمه، ولتوثيق الحسابات نصحت الشركة بتحميل تطبيق الكهرباء ثم التسجيل فيه.

تطبيق الكهرباء

وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن انقطاع الخدمة بشكل آلي من خلال تطبيق الكهرباء الجديد، كما يمكن للمستفيد التحدث مباشرة مع الموظف في حال رغبته بذلك.

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