خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في توكلنا

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أكد تطبيق توكلنا أنه يتطلب تغيير رقم الجوال المسجل في التطبيق تغييره أولًا في منصة أبشر، ومن ثم تحديثه في توكلنا من خلال: صفحة تسجيل الدخول- تحديث رقم الجوال أسفل الصفحة.
جاء ذلك ردًّا من توكلنا على العديد من الاستفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الاثنين.
وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الهوية الجديدة لتطبيق “توكلنا”، التي تهدف لتسريع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال خدمات جديدة أضيفت للتطبيق.
وأكد مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، أن أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق “توكلنا”، ولدينا أكثر من 240 خدمة.
وأضاف: جرى إرسال ما يزيد على مليار ونصف رسالة للمستفيدين من “توكلنا”.
وأفاد مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة “توكلنا”، صالح المصيباح، بأن التطبيق مرتبط بأكثر من 50 جهة حكومية، ويقدم أكثر من 200 خدمة لملايين المستفيدين؛ مؤكدًا أن إعادة تصميم التطبيق بهويته الجديدة، جاءت بعد دراسة سلوك المستخدمين التي أوضحت أنهم يركزون على 3 مجالات رئيسية أولها مجال الاتصال.