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خطوات حل مشكلة عدم ظهور الوثائق في توكلنا

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
خطوات حل مشكلة عدم ظهور الوثائق في توكلنا
المواطن - فريق التحرير

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شدد تطبيق توكلنا على أهمية التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار، في حال وجود مشكلة في التعامل مع الوثائق أو عدم ظهور بعض البيانات.

جاء ذلك في رد من توكلنا، عبر حساب خدمة المستفيدين، في منصة إكس على سؤال مستفيد شكا بسبب عدم ظهور الوثائق الخاصة بتأمين المركبات.

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تحديث التطبيق

وأجاب تطبيق توكلنا، بقوله: “نأمل التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية- تحديث البيانات أسفل الصفحة.. سُعدنا بتواصلك”.

وفي وقت سابق، أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل آلية وطريقة تغيير رقم الجوال للمستفيدين.

هوية جديدة لـ توكلنا

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في وقت سابق الهوية الجديدة لتطبيق “توكلنا”، التي تهدف لتسريع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال خدمات جديدة أضيفت للتطبيق.

وأكد مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، أن أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق “توكلنا”، ولدينا أكثر من 240 خدمة.

وأضاف: جرى إرسال ما يزيد على مليار ونصف رسالة للمستفيدين من “توكلنا”.

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