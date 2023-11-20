خطوات حل مشكلة عدم ظهور الوثائق في توكلنا المنتخب السعودي يواجه الأردن لأول مرة بتصفيات كأس العالم بيض نعام في الربع الخالي! لحظة إلقاء نائب المعارضة قنبلة دخان داخل قاعة البرلمان في ألبانيا انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون غدًا بجوائز 15 مليون درهم نجما الشباب سبب اهتمام الليث بضم حمدالله إقامة النسخة الرابعة من طواف العلا بمشاركة 119 دراجًا منتخب إسبانيا يدعم جافي متحف الملك توت يقدم لزوار بوليفارد وورلد رحلة عبر الزمن 14 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
شدد تطبيق توكلنا على أهمية التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار، في حال وجود مشكلة في التعامل مع الوثائق أو عدم ظهور بعض البيانات.
جاء ذلك في رد من توكلنا، عبر حساب خدمة المستفيدين، في منصة إكس على سؤال مستفيد شكا بسبب عدم ظهور الوثائق الخاصة بتأمين المركبات.
وأجاب تطبيق توكلنا، بقوله: “نأمل التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية- تحديث البيانات أسفل الصفحة.. سُعدنا بتواصلك”.
وفي وقت سابق، أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل آلية وطريقة تغيير رقم الجوال للمستفيدين.
وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في وقت سابق الهوية الجديدة لتطبيق “توكلنا”، التي تهدف لتسريع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال خدمات جديدة أضيفت للتطبيق.
وأكد مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، أن أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق “توكلنا”، ولدينا أكثر من 240 خدمة.
وأضاف: جرى إرسال ما يزيد على مليار ونصف رسالة للمستفيدين من “توكلنا”.