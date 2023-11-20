خطوات طلب تغيير نشاط منشأة لدى التجارة

أكدت وزارة التجارة أنه بعد تحديث السجل التجاري في الوزارة التجارة، يجب تحديث السجل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم اختيار خدمة تقديم طلب تحديث بيانات التراخيص، وبعد تحديث السجل يتم التقديم على طلب تغيير نشاط منشأة.

خطوات إصدار سجل تجاري:

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أنه يمكن إصدار السجل التجاري عن طريق الخطوات التالية بكل سهولة:

– اختيار نوع السجل.

– ثم تقنية معلومات.

– بعدها يتم اختيار النشاط “تجارة عن طريق الإنترنت”.