خطوات وطريقة استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين من التأمينات

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها تتيح للعملاء المتقاعدين (مدنيين وعسكريين)، استخراج بطاقة تقدير عبر الموقع الإلكتروني.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً عن موعد إيداع المعاش التقاعدي حيث ردت عليه بالقول: يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد.
وعلى هذا فمن المتوقع إيداع معاش التقاعد يوم الخميس المقبل نظرًا لأن أول شهر ديسمبر يتصادف مع يوم الجمعة.
ويجب توفر ما يلي للاستفادة من الخدمة:
من جهة أخرى سيتم إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من الدفعة 24 في الساعات الأولى من يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.