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بعد نهاية عقده مع الريال

خطوة تؤكد اقتراب أنشيلوتي من تدريب البرازيل

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
خطوة تؤكد اقتراب أنشيلوتي من تدريب البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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قام المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بخطوة جديدة تؤكد اقترابه من تولي مهمة تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

أنشيلوتي يبحث عن منزل بالبرازيل

وينتهي عقد أنشيلوتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، وأكدت تقارير أن وقع عقد تدريب منتخب البرازيل، وسيبدأ مهمته رسميًا في يونيو عام 2024، قبل بطولة كوبا أمريكا.

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أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

وذكر برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني: “يبحث كارلو أنشيلوتي عن المكان الذي سيقيم فيه بالبرازيل، كما أنه معجب بمنزل مملوك لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور”.

وارتبط ريال مدريد مؤخًرا بالتعاقد مع أكثر من مدرب لخلافة المدير الفني الإيطالي في الصيف المقبل، وفي مقدمتهم؛ روبيرتو دي زيربي وتشابي ألونسو.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

تراجع نتائج منتخب البرازيل

ويُعاني منتخب البرازيل الأول لكرة القدم من تراجع الأداء والنتائج مؤخرًا، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بتصفيات المونديال، مكتفيًا بالتعادل ضد فنزويلا، والخسارة أمام أوروغواي، كولومبيا والأرجنتين.

وتجمد رصيد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز السادس في ترتيب مجموعته، أمامه الإكوادور وفنزويلا (8 نقاط)، كولومبيا (12 نقطة)، وأوروجواي (13 نقطة).

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل

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