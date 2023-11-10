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رُشح في الأيام الماضية لخلافة المدرب نونو سانتو

خطوتان تُسهل من مهمة قدوم زيدان لـ الاتحاد

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
خطوتان تُسهل من مهمة قدوم زيدان لـ الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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طلبت جماهير نادي الاتحاد من إدارة أنمار الحائلي التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الكروي الأول بالعميد في حال تمت إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

الاتحاديون يطالبون بزيدان

ودشنت جماهير الاتحاد عبر منصة “إكس” وسمًا الثلاثاء الماضي بعنوان “زيدان مطلب اتحادي”، حيث لم يتولَّ المدرب الفرنسي تدريب أي فريق بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2021.

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تقارير إعلامية فرنسية أشارت إلى أن العميد جهز عرضًا ماليًّا خرافيًّا لإقناع زيدان بتدريب أصفر جدة بجانب الاعتماد على وجود الفرنسي كريم بنزيما والذي قد يسهل مهمة قدوم زيدان لتدريب العميد قبل كأس العالم للأندية.

وصبت جماهير العميد غضبها على المدرب نونو سانتو وطالبت برحيله بعد الخسارة الاثنين الماضي من فريق القوة الجوية العراقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

زيدان وبنزيما
زيدان وبنزيما – المصدر @francefootball

بنزيما يُبدع أمام أبها

العميد نجح في الفوز على أبها مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن، في أول مباراة يخوضها الفريق بعد رحيل المدرب نونو سانتو.

وخلال المباراة، سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للعميد في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة سجل الكاميروني إيكامبي الهدف الأول لنادي أبها في الدقيقة الـ52.

ونصّب بنزيما نفسه نجمًا للمباراة بالمساهمة في الأهداف الـ3 للاتحاد في الشوط الثاني، حيث صنع الهدف الثاني بكعب القدم للاعب البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ54.

ثم عاد النجم الفرنسي وسجل الهدفين الثالث والرابع لنادي الاتحاد ليُسجل “هاتريك” في الدقيقتين الـ 68 والـ70.

وقلص نادي ضمك بعدها الفارق مسجلًا الهدف الثاني عبر فهد الجميعة في الدقيقة الـ85.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 24 نقطة في المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ13.

 

 

 

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