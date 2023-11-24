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أكد أن غياب الحكمة له مفاسد وأضرار متعدية

خطيب المسجد الحرام : اللهم كن لأهلنا في غزة واحفظ المسجد الأقصى شامخًا عزيزًا

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
خطيب المسجد الحرام : اللهم كن لأهلنا في غزة واحفظ المسجد الأقصى شامخًا عزيزًا
المواطن - فريق التحرير

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دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، الله عز وجل – أن يحفظ أهل غزة وينصرهم ويحفظ المسجد الأقصى عزيزًا شامخًا إلى يوم الدين.

الدعاء لأهل غزة

وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام :  اللهم كن لأهلنا وإخواننا في غزة، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وأحسن عاقبتهم في الأمور كلها”.

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فضل الحكمة

وشدد فضيلته على أهمية الحكمة محذرًا من غيابها حيث قال إن الحكمة سمة من سمات الأنبياء والصّالحين، والعلماء العاملين، بعث الله بها رسله، وأقام عليها كونه وشرعه، وهي نعمة عظيمة، ذكَّر الله بها عباده، ألا وهي الحكمة، قال عز وجلَّ: ((وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ))، مشيراً إلى أن الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، وتكون بالعلم النافع والعمل الصالح، ومعرفة مقاصد الشرائع، وهي تسود بصاحبها، وتكسوه ثوب الوقار، وتحفظه عن ما يورث الخزي والعار.

وأضاف أن أعظم الناس حكمة، الأنبياء والرسل، لما اختصهم الله به من الفضل، في حمل الرسالة، وإبلاغ الدعوة، قال سبحانه عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ((وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا))، فكان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، وأنفع الناس، وأحكم الناس، فسيرته العطرة، كلها عين الحكمة، في أقواله وأفعاله، وسمته ودله، ((هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ))، فأسعَدُ الناس بالحكمة، من تعرف على سيرة سيد الأنبياء، وتأسى بهديه، واتبع سنته، فكم في سيرته صلى الله عليه وسلم من مواقف وأحداث، تجلّت فيها حكمته، وسداد رأيه، وحسن مشورته، فتجلت حكمته، سواء مع من استجاب لدعوته، أو مع من خالفه ولم يؤمن به، وهكذا تكون الحكمة، سبباً بعد الله في درء الفتنة، وحفظ الأمن واجتماع الكلمة، وقيام مصالح الناس الدنيوية والأخروية، وكم كان لغيابها، واتباع أدعياء الهوى، من مفاسد وأضرار متعدية.

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