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أكد أن الصبر على الابتلاء سبيل التمكين

خطيب المسجد الحرام: لا تغتروا بزخارف الدنيا فإنها عما قليل تزول

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
خطيب المسجد الحرام: لا تغتروا بزخارف الدنيا فإنها عما قليل تزول
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المواطن - فريق التحرير

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حث إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الله الجهني، المسلمين إلى عدم الاغترار بزخارف الدنيا الزائلة داعيًا إلى تقديم الصالح من الأعمال.

خطبة الجمعة من المسجد الحرام

وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام : لا تغتروا بزخارف الدنيا فإنها عما قليل تزول، وقدموا صالح الأعمال تنالوا الفوز والقبول، فلا خير في طول الحياة وعيشها، إذا أنت منها بالتقى لم تزود.

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الصبر على البلاء

ولفت إلى أن الابتلاء في هذه الحياة الدنيا من سنن الله تعالى وهو مرتبط بالتمكين ارتباطًا وثيقًا، فقد ابتلى الله عز وجل أنبياءه ورسله عليهم السلام فأذوا وصبروا فمكن الله لهم في الأرض ونصرهم على الأعداء.

التبرع لأهالي غزة

وفي سياق آخر قال فضيلته إن الحملة السعودية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين تأتي امتدادًا لمواقف المملكة التاريخية المشرفة في الوقوف مع القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن المؤمن مأمور بأن ينصر إخوانه ومن هنا جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

 

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