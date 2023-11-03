Icon

خطيب المسجد النبوي : النصر مع الصبر Icon الشباب يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد في الرياض Icon العرفج يشكو عدم تفاعل الأصدقاء الثلاثة Icon السعودية تدين بأشد العبارات استهداف إسرائيل المواقع المكتظة بالمدنيين Icon كريم بنزيما يسعى لمواصلة تألقه بدوري روشن Icon يايا توريه مساعدًا أول لمدرب المنتخب السعودي Icon نيمار لجماهير الهلال: شكرًا لكم وسأعود قريبًا Icon الدفاع المدني: ابتعدوا عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية Icon استمرار جريان وادي الرمة شيخ الأودية السعودية Icon مراد باتنا نصف قوة الفتح الهجومية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دعا إلى شكر الله والإيمان بقضائه

خطيب المسجد النبوي : النصر مع الصبر

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
خطيب المسجد النبوي : النصر مع الصبر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استهل فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن طالب بن حميد خطبة الجمعة موصياً المسلمين بتقوى الله في السرّ والعلن، والعمل بالصالحات واجتناب المعاصي والمحرمات للفوز بالرحمة والمغفرة والرضوان من ربّ الأرض والسماوات.

خطبة الجمعة من المسجد النبوي

وقال: “اعلموا أن في الصّبر على ما تكرهون خيرًا كثيرًا، وأن النّصر مع الصّبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً، مبيناً أن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسله بالوحي وأيّدهم بالصدق، ووعدهم بالنصر، وجعل في التنزيل شرف الذكر، وقصم الظُّلم، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْـألُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

قد يهمّك أيضاً
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض

ليونيل ميسي يفوز بـ الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه

ليونيل ميسي يفوز بـ الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه

شكر الله والإيمان بقضائه

وأضاف خطيب المسجد النبوي : وجعل سبحانه وراثة الأرض للصالحين أتباع المرسلين، قال تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)، وقال جلّ وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

وحثّ فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي على شكر الله والإيمان بقضائه، والتوكّل عليه سبحانه حقّ التوكّل، فقال: اعلموا عباد الله أن القلم قد جفّ بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على النفع أو الضرّ لم يكن إلا ما قدره الله، فاعملوا لله بالشكر واليقين، واعلموا أن في الصّبر على ما تكرهون خيرًا كثيرًا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً، ومن أقامه الله في باب من الخير فليلزمه مع الإخلاص والصدق فإنه يبارك له فيه، ويفتح فيه عليه، ومن أصلح قلبه أجابته بالخير أطرافه، فإذا صحّ الرأس، فما على الجّسد من بأس، وأتوا من الأقوال والأفعال لغيركم بما تحبون أن يؤتى به إليكم، وأحبوا لإخوانكم ما تحبون لأنفسكم، وجانبوا السوء وأهله، واستحيوا من الله حق الحياء، في السرّ والعلن، وتذكروا الموت والبلى، وآمنوا بالله واستقيموا على أمره، وتوكلوا عليه حق توكله، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ونفّسوا عن المكروبين، ويسّروا عن المعسرين، واستروا المسلمين يستركم الله يوم الدين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

الصد عن سبيل الله

وأشار إلى أن في الصدّ عن سبيل الله ضلال الأعمال، وأن في الإيمان بالتنزيل والعمل به صلاح البال، وأن مشيئة الله نافذة حتى يبلغ قدر الله منتهاه، فقال الله عز وجل: (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ).

أحمد بن طالب بن حميد خطيب المسجد النبوي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك
العالم

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

العالم
بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية الحدث الأكبر من نوعه عالمياً
السعودية اليوم

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية...

السعودية اليوم
اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11
آخر الاخبار

كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11

آخر الاخبار
نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة
العالم

نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على...

العالم
كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !
الرياضة

كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !

الرياضة
فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر السعودي للقانون
السعودية اليوم

فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر...

السعودية اليوم