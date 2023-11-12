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التجارة استدعت 44 مركبة وطالبت بالتواصل مع الوكيل

خلل فني في بورش 2023 Porsche Taycan قد يسبب حريقًا

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
خلل فني في بورش 2023 Porsche Taycan قد يسبب حريقًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة رسمياً عن استدعاء 44 مركبة بورش Porsche Taycan موديل 2023 ؛ لوجود خلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي للمركبة، قد يؤدي إلى تسرب السوائل مما يتسبب بحدوث قصور كهربائي وخطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التأكد من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع استدعاء  والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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مواصفات بورش Porsche Taycan

ويوجد العديد من الطرز في موديل بورش Porsche Taycan الفئة الأولى منها تأتي مع محرك بقوة ​250 ك.واط أو ما يعادل 340 حصان ويبلغ معدل ​التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.2 ثانية​​ في حين يصل ​التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية مع رُزمة Sport Chrono​.

وفي وقت سابق استدعت التجارة 16190 مركبة من شيري جيلي، لاحتمالية ارتفاع حرارة الموصلات لنظام الثبات الإلكتروني قد يؤدي إلى توقف النظام عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث، كما استدعت عددًا من مركبات اريزو 6 لاحتمالية ارتفاع حرارة الموصلات لنظام الثبات الإلكتروني قد يؤدي إلى توقف النظام عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.

 

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