خماسية الأهلي ضد أبها تمنحه رقمًا استثنائيًّا

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تألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل لافت خلال أحداث الشوط الأول من مباراته ضد أبها، ليُحقق رقمًا فريدًا في مسيرته بدوري المحترفين.
ويلعب أبها ضد الأهلي الآن على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بتقدم الراقي بخماسية نظيفة.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الراقي في تسجيل 5 أهداف بالشوط الأول خلال مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.
وأوضحت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول فريق يُحقق ذلك منذ النصر ضد العدالة في أغسطس عام 2020، عندما تقدم في الشوط الأول بنتيجة 5- 1.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.