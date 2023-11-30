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ضمن منافسات دوري المحترفين

خماسية الأهلي ضد أبها تمنحه رقمًا استثنائيًّا

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
خماسية الأهلي ضد أبها تمنحه رقمًا استثنائيًّا
المواطن - فريق التحرير

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تألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل لافت خلال أحداث الشوط الأول من مباراته ضد أبها، ليُحقق رقمًا فريدًا في مسيرته بدوري المحترفين.

الأهلي يُحقق رقمًا فريدًا

ويلعب أبها ضد الأهلي الآن على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بتقدم الراقي بخماسية نظيفة.

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الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الراقي في تسجيل 5 أهداف بالشوط الأول خلال مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

وأوضحت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول فريق يُحقق ذلك منذ النصر ضد العدالة في أغسطس عام 2020، عندما تقدم في الشوط الأول بنتيجة 5- 1.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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