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مرشح لتدريب نادي الاتحاد

خولين لوبتيغي عشق ريال مدريد فطُرد من تدريب منتخب إسبانيا

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
خولين لوبتيغي عشق ريال مدريد فطُرد من تدريب منتخب إسبانيا
المواطن - محمد سمعه

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رُشح المدرب الإسباني خولين لوبتيغي مؤخرًا لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من تدريب العميد.

ويملك المدرب الإسباني صاحب الـ 57 عامًا سيرة ذاتية جيدة نظرًا لأسماء الأندية التي دربها فهو سبق له تدريب فريق بورتو البرتغالي من عام 2014 إلى 2016 ودرب المنتخب الإسباني من 2016 حتى بداية كأس العالم 2018 بروسيا، ودرب نادي إشبيلية الإسباني من 2019 إلى 2022، ثم مكث فترة قصيرة كمدرب لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

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المدرب الإسباني الذي لعب كحارس مرمى طوال مسيرته في أندية برشلونة وريال مدريد ورايو فاليكانو يُعرف عنه عشقه لنادي ريال مدريد، وكان طلب وقتها من مسؤولي الريال برئاسة فلورنتينو بيريز في عام 2018 عدم الإفصاح لوسائل الإعلام عن تدريبه للريال إلا بعد نهاية مونديال 2018 لأنه كان وقتها مدربًا للمنتخب الإسباني، والاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يكن على علم بمفاوضاته مع ريال مدريد.

ماذا حدث لـ لوبتيغي ؟

ولكن سرّبت وسائل الإعلام الإسبانية خبرًا يُفيد بأن لوبتيغي سيكون المدرب الجديد لريال مدريد بعد نهاية مشواره مع المنتخب الإسباني في كأس العالم 2018، ليضطر الريال لإعلان تعاقده مع المدرب الإسباني كاسرًا وعده له.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم فور علمه بتعاقد المدرب لوبتيغي مع ريال مدريد قرر على الفور إقالته من تدريب اللاروخا قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2018 بروسيا، معللًا بأن لوبتيغي لم يحترم تعاقده مع منتخب بلاده.

خولين لوبتيغي - جولين لوبتيجي

رد الاتحاد الإسباني

ووقتها قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين فيرناندو هييرو نجم ريال مدريد السابق كمدرب للمنتخب الإسباني.

خولين لوبتيغي - جولين لوبتيجي

 

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